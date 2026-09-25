Genelkurmay liderleri üçlü savunma görüşmesi için Riyad'da buluştu

Toplantı ve katılımcılar:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da resmi ziyarette bulunarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de yer aldı.

Gündem ve değerlendirme:

Toplantı çerçevesinde üç ülke arasında savunma iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çerçeve ve uygulama unsurları ele alındı. Görüşmelerin, bölgesel güvenlik dinamikleri ve ortak savunma kapasitesine katkı sağlamaya yönelik stratejik adımları değerlendirdiği ifade edildi.

İş birliği vurgusu:

Üst düzey askerî katılım, tarafların Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında koordinasyonu artırma niyetini ortaya koydu. Katılımcı komutanların görüş alışverişi, üç ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve uygulama adımlarının takip edilmesi mesajını taşıdı.

Toplantı sonrasında resmi temasların devam edeceği ve mutabakata dayalı mekanizmaların şekillendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SUUDİ ARABİSTAN’IN BAŞKENTİ RİYAD’DA MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI.