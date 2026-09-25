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Erhürman İİT ile ilişkiler gündemiyle New York'ta temaslarda bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York’ta İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile İİT-KKTC ilişkilerini ve güncel gelişmeleri ele aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erhürman İİT ile ilişkiler gündemiyle New York'ta temaslarda bulundu

Erhürman’ın İİT ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağı:

Taraflar, İİT-KKTC arasındaki mevcut ilişkileri, bölgede yaşanan güncel gelişmeleri ve gelecek döneme yönelik iş birliği imkanlarını ele aldı. Görüşmede karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığı ve ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirildiği bildirildi.

Erhürman’ın takip eden temasları:

Erhürman’ın New York temasları kapsamında yarın yerel saatle 13.00’te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın resmi ziyaretinin ardından 27 Eylül’de KKTC’ye dönmesi planlanıyor.

Resmi temaslarda isim ve saat bilgileri korunarak, iki taraflı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik istişarelerin sürdürüleceği vurgulandı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, NEW YORK’TA, İSLAM İŞBİRLİĞİ...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, NEW YORK’TA, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) GENEL SEKRETERİ İSMAİL OULD CHEİKH AHMED İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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