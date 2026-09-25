Erhürman İİT ile ilişkiler gündemiyle New York'ta temaslarda bulundu

Erhürman’ın İİT ziyareti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile bir araya geldi.
Görüşmenin odağı:
Taraflar, İİT-KKTC arasındaki mevcut ilişkileri, bölgede yaşanan güncel gelişmeleri ve gelecek döneme yönelik iş birliği imkanlarını ele aldı. Görüşmede karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığı ve ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirildiği bildirildi.
Erhürman’ın takip eden temasları:
Erhürman’ın New York temasları kapsamında yarın yerel saatle 13.00’te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın resmi ziyaretinin ardından 27 Eylül’de KKTC’ye dönmesi planlanıyor.
Resmi temaslarda isim ve saat bilgileri korunarak, iki taraflı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik istişarelerin sürdürüleceği vurgulandı.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, NEW YORK’TA, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) GENEL SEKRETERİ İSMAİL OULD CHEİKH AHMED İLE BİR ARAYA GELDİ.
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