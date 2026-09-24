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Kayseri'de UMKE tatbikatı: gerçekçi senaryolarla ekiplerin koordinasyonu sınandı

Kayseri'deki 11. UMKE bölge tatbikatında 93 gönüllü, göçük, toplu trafik kazası ve su kurtarma senaryolarında koordinasyon ve ilk müdahale pratiği yaptı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de UMKE tatbikatı: gerçekçi senaryolarla ekiplerin koordinasyonu sınandı

Kayseri'de UMKE tatbikatı gerçekçi senaryolarla gerçekleşti

Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerinden toplam 93 UMKE gönüllüsünün katıldığı 11. Bölge UMKE tatbikatı, İncesu ilçesinde düzenlendi. 22-24 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalı eğitimde ekipler, göçük, toplu trafik kazası ve su kurtarma gibi farklı acil durum senaryolarında sahada görev yaptı.

tatbikat senaryoları ve müdahaleler:

Tatbikatta ilk alarm bir mağarada define arayan iki kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine verildi. Mağaraya intikal eden ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; kolu kopan bir mağdur ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulanslara teslim edildi. Ayrıca ekipler, toplu yaralanmalı bir trafik kazası senaryosuna müdahale etti ve suda boğulma vakasında ilk yaşam desteğini sağlayıp hastayı ambulansa teslim etti.

Uygulama sırasında tatbikata yoğun şekilde kaptıran yaralı rolündeki bir gönüllü, uygulamanın bir anına espri katacak şekilde arkadaşına "jandarma gelmeden altınları al" diye seslendi; bu tür anlar, saha koşullarındaki insan davranışlarının gözlemlenmesine de katkı sağladı.

eğitimin amacı ve bölgesel koordinasyon:

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Adem Koçak, tatbikatın amacını iller arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve sahadaki deneyimi artırmak olarak özetledi. Koçak, bölge tatbikatlarının her yıl yapıldığını, ev sahipliğinin dönüşümlü olarak Kayseri, Niğde ve Nevşehir arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Koçak, tatbikatların deprem gibi büyük ölçekli afetlerde ekip davranışlarını gözlemlemek ve sahadaki koordinasyon mekanizmalarını test etmek için önemli olduğuna dikkat çekti. Bu uygulamalar sayesinde ekip bütünlüğü sağlanıyor ve müdahale süreçleri yerinde değerlendirilebiliyor.

Tatbikat, farklı senaryoların bir arada yürütülmesiyle gönüllülere gerçekçi koşullarda pratik imkânı sundu ve bölge ekiplerinin ortak çalışma yeteneğini güçlendirdi.

Tatbikatı unuttu, altınlarda takılı kaldı

Tatbikatı unuttu, altınlarda takılı kaldı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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