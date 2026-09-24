Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem: Diyarbakır'da vatandaşlar tedbir için dışarı çıktı

Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem Diyarbakır'da da hissedildi
AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Diyarbakır'daki hissedilme ve tepkiler:
Sarsıntı, başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Diyarbakır'da vatandaşlar deprem anında bulundukları yerlerden hızla dışarı çıktı; veliler okulda bulunan çocuklarını almak üzere okullara yöneldi.
Saha çalışmaları ve ilk değerlendirme:
Diyarbakır'da yetkililerden alınan bilgiye göre şu ana kadar olumsuz bir durum kaydedilmedi. Ekipler bölgedeki saha çalışmalarına devam ediyor.
MERKEZ ÜSSÜ ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ OLAN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DİYARBAKIR’DA DA HİSSEDİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!