Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem: Diyarbakır'da vatandaşlar tedbir için dışarı çıktı

Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem Diyarbakır'da da hissedildi

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'daki hissedilme ve tepkiler:

Sarsıntı, başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Diyarbakır'da vatandaşlar deprem anında bulundukları yerlerden hızla dışarı çıktı; veliler okulda bulunan çocuklarını almak üzere okullara yöneldi.

Saha çalışmaları ve ilk değerlendirme:

Diyarbakır'da yetkililerden alınan bilgiye göre şu ana kadar olumsuz bir durum kaydedilmedi. Ekipler bölgedeki saha çalışmalarına devam ediyor.

MERKEZ ÜSSÜ ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ OLAN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DİYARBAKIR’DA DA HİSSEDİLDİ.