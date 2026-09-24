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Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem: Diyarbakır'da vatandaşlar tedbir için dışarı çıktı

Merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5.4 büyüklüğündeki sarsıntı saat 10.40'ta kaydedildi; Diyarbakır'da hissedildi, ekipler çalışmalarına devam ediyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem: Diyarbakır'da vatandaşlar tedbir için dışarı çıktı

Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde deprem Diyarbakır'da da hissedildi

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'daki hissedilme ve tepkiler:

Sarsıntı, başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Diyarbakır'da vatandaşlar deprem anında bulundukları yerlerden hızla dışarı çıktı; veliler okulda bulunan çocuklarını almak üzere okullara yöneldi.

Saha çalışmaları ve ilk değerlendirme:

Diyarbakır'da yetkililerden alınan bilgiye göre şu ana kadar olumsuz bir durum kaydedilmedi. Ekipler bölgedeki saha çalışmalarına devam ediyor.

MERKEZ ÜSSÜ ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ OLAN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DİYARBAKIR’DA DA...

MERKEZ ÜSSÜ ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ OLAN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DİYARBAKIR’DA DA HİSSEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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