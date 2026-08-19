Dolar 47,9465 +0,00%
Euro 56,1103 +0,20%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.028,07 +0,31%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,99 +0,40%
--°

Günde bir porsiyonun maliyeti: mide kanseri riski artışı

Mass General Brigham analizinde 112.284 kişinin verisine göre günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketimi mide kanseri riskini 2,45 kat artırdı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Günde bir porsiyonun maliyeti: mide kanseri riski artışı

Araştırmanın kapsamı ve temel bulgular:

Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan çalışmada Mass General Brigham Kanser Enstitüsü’nden Dr. Andrew Chan ve ekibi, Nurses’ Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study adlı iki büyük kohortun toplam 112.284 katılımcısının uzun dönem verilerini inceledi. Araştırmada, şekerli içeceklerin düzenli tüketimi ile mide kanseri görülme sıklığı arasındaki ilişki değerlendirildi.

Analizler, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketenlerde mide kanseri riskinin, ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu artış hem kadınlarda hem erkeklerde izlendi; kadınlarda ilişki daha belirgin olup, günde birden fazla tüketen kadınlarda riskin 3 kata kadar yükseldiği bulundu. Ayrıca içeceklerdeki temel tatlandırıcı olan früktoz alımı arttıkça mide kanseri sıklığının da arttığı saptandı. Buna karşılık yapay tatlandırıcılı (light/diyet) içeceklerde böyle bir risk artışı gözlemlenmedi.

Çalışmanın yorumu ve önemi:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, çalışmanın ABD toplumunda şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışma olması nedeniyle önem taşıdığını belirtti. Coşkun’un ifadeleri çalışmanın bulgularını özetliyor:

"Çalışmanın en dikkat çekici yönü, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerde mide kanseri riskinin ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek bulunmasıydı. Bu ilişki hem kadınlarda hem erkeklerde gözlendi; kadınlarda risk artışı daha da belirgin çıktı ve günde birden fazla şekerli içecek tüketen kadınlarda risk 3 kata kadar yükseldi. İçeceklerdeki temel tatlandırıcı olan früktozun alımı arttıkça mide kanseri sıklığının da arttığı belirlendi. Buna karşılık yapay tatlandırıcılı (light/diyet) içeceklerde böyle bir risk artışı görülmedi".

Ne sonuç çıkarılmalı:

Çalışma, şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasında anlamlı bir ilişki gösteriyor ve tüketim alışkanlıklarının kanser riski açısından yeniden değerlendirilmesini gündeme getiriyor. Bulgular, özellikle günlük düzenli tüketimi olan gruplar için dikkat çekici; buna karşılık light/diyet içeceklerde benzer bir ilişki bulunmaması, tatlandırıcı türünün rolü üzerine odaklanılması gerektiğini işaret ediyor. Araştırmanın gözlemsel doğası nedeniyle neden-sonuç ilişkisi açısından dikkatli yorum gerekli olmakla birlikte, sonuçlar halk sağlığı açısından dikkate alınması gereken bir uyarı niteliği taşıyor.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. UĞUR...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. UĞUR COŞKUN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırd...
images

Camilerde yaz boyunca ahlak eğitimi: 2,5 milyon çocuk kurslarda buluştu
images

Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi
images

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi