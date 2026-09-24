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Görev sırasında rahatsızlanan tankçı uzman çavuşun cenazesi Elazığ'a uğurlandı

Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Görev sırasında rahatsızlanan tankçı uzman çavuşun cenazesi Elazığ'a uğurlandı

Görev sırasında rahatsızlanan tankçı uzman çavuşun cenazesi Elazığ'a uğurlandı

Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görev başındayken rahatsızlanıp şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı, törenin ardından askeri uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.

Sağlık müdahaleleri ve sevk:

Sevim, görev esnasında rahatsızlanmasının ardından ilk müdahalesi yapılarak Azez Vatan Hastanesi'ne, oradan da Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim için yürütülen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşı, Kilis'te resmi işlemler tamamlandıktan sonra Gaziantep Havalimanı'na getirildi ve burada askeri yetkililerce teslim alındı.

Tören ve uğurlama:

Gaziantep'teki törende kent protokolü ile askeri yetkililerin katılımıyla uğurlama yapıldı. Törenin ardından naaş, askeri uçakla memleketine gönderildi ve aile ile yakınlarının törenleri için Elazığ'a sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili süreç ve sağlık müdahaleleri hakkında ilgili kurumların prosedürlerinin uygulandığını bildirdi.

ZEYTİNDALI HAREKAT BÖLGESİ&#039;NDE GÖREVLİ TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN SEVİM, GÖREV ESNASINDA...

ZEYTİNDALI HAREKAT BÖLGESİ'NDE GÖREVLİ TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN SEVİM, GÖREV ESNASINDA RAHATSIZLANARAK ŞEHİT OLDU. ŞEHİT ÇOŞKUN SEVİM, GAZİANTEP HAVALİMANII’NDA DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN MEMLEKETİ ELAZIĞ’A UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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