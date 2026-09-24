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Güneydoğu'da deprem sonrası zeminde çatlaklar oluştu

Güneydoğu'da meydana gelen deprem sonrası bazı noktalarda zeminde çatlamalar görüldü; yetkililer hasarın yayılımını belirlemek için inceleme yapıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Güneydoğu'da deprem sonrası zeminde çatlaklar oluştu

deprem sonrası zemin çatlakları:

Güneydoğu'da meydana gelen deprem nedeniyle bazı noktalarda zeminde çatlama meydana geldi. Oluşan çatlaklar, bölgedeki arazi yüzeyinde gözlemlenebilir düzeyde farklılıklar gösterdi.

inceleme ve tespit çalışmaları:

Yerel ekipler ve yetkililer, çatlakların yayılımını ve olası risk alanlarını belirlemek üzere saha incelemeleri yürütüyor. Yapılacak değerlendirmeler, zemindeki deformasyonun boyutu ve ileride oluşturabileceği riskler hakkında net bir tablo sağlayacak.

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Güneydoğu'da meydana gelen deprem nedeniyle zeminde çatlama meydana geldi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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