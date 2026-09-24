Kovancılar'da ağaçta görüntülenen vaşak anı cep telefonuna yansıdı

Kayıt altına alınan gözlem:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde koyunlarını otlatan Cemil Arslan, yüksek bir ağaca çıkan 4 vaşak gördü. Arslan'ın yaklaştığı sırada 3 vaşak bölgeden uzaklaştı, kalan 1 vaşak kısa süre ağaçta kaldı.

Olayın gelişimi:

Bir süre sonra ağaçtaki vaşak da ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı. Arslan, yaşadığı gözlemi cep telefonuyla kayda aldı ve görüntüler yerel kayıtlar arasında yerini aldı.

Koruma perspektifi:

Görüntülenen vaşak, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Bu türün köy çevresinde gözlenmesi, yerel gözlemlerin ve vatandaş kayıtlarının tür takibi ve korunması açısından önem taşıyor.

KOVANCILAR İLÇESİNDE BİR VAŞAK, AĞAÇTA GÖRÜNTÜLENDİ.