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İnebolu'da kestane pazara indi: kilogramı 400 liradan satılıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestane hasadı başladı; semt pazarında kilogramı 400 liradan satılan ürün, üreticiler tarafından gal arısı kaynaklı rekolte düşüşüyle ilişkilendirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

İnebolu'da kestane pazara indi: kilogramı 400 liradan satılıyor

hasat ve pazar hareketliliği:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yetişen kestaneler ağaçlardan toplanmaya başladı. İlçede kurulan halk pazarında satışa sunulan ürünün kilogramı 400 lira olarak alıcı buldu.

Vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı olan kestanenin pazar tezgâhlarına çıkması, bölgede kısa süreli bir hareketlilik oluşturdu. Yerel alıcılar ve üreticiler arasında alışverişler semt pazarında yoğunlaştı.

üreticilerin değerlendirmesi:

Üreticiler, bölgedeki kestane rekoltesinde düşüş yaşandığını belirterek bunun sebepleri arasında gal arısının etkili olduğunu söyledi. Üreticiler, rekoltedeki azalışın hasat miktarına ve pazar arzına yansıdığını ifade etti.

Pazar kayıtlarına ve üretici beyanlarına göre, tezgâhlarda görülen ilk kestaneler kilogram fiyatı üzerinden satışa sunuldu. Yetkililer veya üreticiler tarafından yapılan açıklamalar, sezon boyunca rekolte ve fiyat gelişmelerinin takip edileceğini gösteriyor.

KASTAMONU&#039;NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ORMAN YETİŞEN KESTANELER AĞAÇLARDAN TOPLANMAYA BAŞLANDI. İLÇEDE...

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ORMAN YETİŞEN KESTANELER AĞAÇLARDAN TOPLANMAYA BAŞLANDI. İLÇEDE KURUŞAN KURULAN HALK PAZARINDA SATIŞA SUNULAN KESTANENİN KİLOGRAMI 400 LİRAYA SATIŞA SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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