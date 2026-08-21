Hatay'da beş geleneksel lezzet coğrafi işaretle tescillendi

Tescilleme süreci ve kentteki dönüşüm:

Gastronomi şehri Hatay’da yöreye özgü beş lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesiyle kentte tescilli ürün sayısı 75e yükseldi. Bu ivme, Vali Mustafa Masatlı’nın göreve gelmesi sonrası başlatılan ihya çalışmalarının kültür ve lezzet ayağının bir parçası olarak öne çıkıyor. Tescil başvuruları, Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde yürütüldü ve ürünler Antakya'da düzenlenen bir programla tanıtıldı.

Tescillenen lezzetler:

Coğrafi işaret alan yöresel tatlar arasında mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği yer aldı. Bu lezzetlerin tescillenmesi, hem üretimin özgünlüğünün korunmasına hem de yerel işletmeler ve üreticilerin haklarının güvence altına alınmasına katkı sağlayacak.

Sayaçlar, hedefler ve UNESCO vurgusu:

Vali Masatlı, 5 Şubat 2023 tarihinde ilde kayıtlı tescilli ürün sayısının 25 olduğunu, yapılan çalışmalarla bu sayının bugün 75'e ulaştığını belirtti. Masatlı, Hatay'ın Türkiye genelinde coğrafi işaretli ürün sayısında üçüncü sırada olduğunu ve devam eden müracaatlarla hedeflerinin ilin birinciliğe yükselmesi olduğunu kaydetti. Ayrıca kentinin UNESCO tarafından tescil edilmiş bir gastronomi şehri olduğuna dikkat çekti.

Tanıtım programı Antakya Gastronomi Çarşısı'nda gerçekleştirildi; yetkililer tescilin yerel ekonomiyi güçlendirme ve Hatay lezzetlerini dünya gastronomi mirasına katma amacına hizmet edeceğini vurguladı.

İmar, iyileşme ve davet:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da devam eden yeniden inşa sürecine değinen yetkililer, kültürel ve gastronomik mirasın korunmasının kentin toplumsal ve ekonomik toparlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Vali Masatlı, 6 Şubat felaketinin ardından yapılan çalışmalara ve yeniden doğuşa atıfta bulunarak herkesi Hatay'ın eşsiz lezzetlerini tatmaya davet etti.

VALİ MUSTAFA MASATLI