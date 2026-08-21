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Haydere kapalı düğün salonuna ek çatıyla daha ferah ve kullanışlı alan

Bozdoğan Belediyesi, tasarruf belediyeciliği ilkesiyle Haydere Mahallesi Kapalı Düğün Salonu'nda ek çatı, boya ve tadilat yaparak kullanım konforunu artırdı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Haydere kapalı düğün salonuna ek çatıyla daha ferah ve kullanışlı alan

Bozdoğan Belediyesi'nden Haydere düğün salonunda düzenleme

Bozdoğan Belediyesi, tasarruf belediyeciliği anlayışıyla Haydere Mahallesi'ndeki Kapalı Düğün Salonu'nda kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla salonun kullanım alanı genişletildi ve vatandaşların düğün, nişan ile cemiyetlerde daha ferah ve konforlu zaman geçirmesi hedeflendi.

Yapılan işler:

Belediye ekipleri, salonun ön kısmına ek çatı inşa etti; ayrıca bina genelinde boya ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Bu müdahalelerle özellikle yaz aylarında düzenlenen cemiyetlerde misafirlerin güneşten korunabileceği gölgeli ve serin bir alan oluşturuldu, salonun işlevselliği artırıldı.

Kaynak kullanımı ve amaç:

Belediye tarafından yapılan açıklamada, düzenlemelerin büyük bölümünün kendi imkânları kullanılarak hayata geçirildiği, böylece bütçe kaynaklarının verimli kullanıldığı belirtildi. Çalışmaların mahallelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceği vurgulandı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Haydere Mahallemizde vatandaşlarımızın cemiyetlerinde daha rahat ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri için Kapalı Düğün Salonu önünde ek çatı yapımını, boya ve tadilat çalışmalarını tamamladık. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçlara cevap veren çalışmalarımızı mahalle mahalle sürdüreceğiz. Haydere Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde ortak kullanım alanlarının daha kullanışlı ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, benzer uygulamaların diğer mahallelerde de planlandığını belirtti.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN HAYDERE DÜĞÜN SALONU’NDA DÜZENLEME

BOZDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN HAYDERE DÜĞÜN SALONU’NDA DÜZENLEME

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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