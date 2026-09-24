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Ilkokul bahçesinde çıkan tartışma can aldı

Etimesgut'ta 17 Eylül'de bir ilkokul bahçesinde, çocuğunu almaya gelen 26 yaşındaki Buse G., boşanma aşamasındaki eşi B.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ilkokul bahçesinde çıkan tartışma can aldı

Olayın gelişimi:

17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde, 26 yaşındaki Buse G. çocuğunu almaya geldiği sırada tartışma çıktı. İddialara göre boşanma aşamasındaki eşi B.G. yanına gelerek sözlü tartışma başlattı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.G., Buse G.'yi bıçakla ağır şekilde yaraladı.

kaçış ve yakalanma:

Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden araçla uzaklaştığı, polis ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından zanlı B.G.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın ayrıntıları ve yürütülen işlemler hakkında resmi açıklama yapacağını bildirdi; soruşturma kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Çocuğunu okuldan almaya gitmişti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ilkokulun bahçesinde...

Çocuğunu okuldan almaya gitmişti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ilkokulun bahçesinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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