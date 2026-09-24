Ilkokul bahçesinde çıkan tartışma can aldı

Olayın gelişimi:

17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde, 26 yaşındaki Buse G. çocuğunu almaya geldiği sırada tartışma çıktı. İddialara göre boşanma aşamasındaki eşi B.G. yanına gelerek sözlü tartışma başlattı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.G., Buse G.'yi bıçakla ağır şekilde yaraladı.

kaçış ve yakalanma:

Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden araçla uzaklaştığı, polis ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından zanlı B.G.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın ayrıntıları ve yürütülen işlemler hakkında resmi açıklama yapacağını bildirdi; soruşturma kapsamında çalışmalar devam ediyor.

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