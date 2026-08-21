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İnönü Üniversitesi'nde 2026-ÖZYES sınavı sorunsuz tamamlandı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ÖSYM'nin 2026-ÖZYES sınavına ev sahipliği yaparak 111 öğrencilik yerleştirme sürecini güvenli ve düzenli şekilde yürüttü.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İnönü Üniversitesi'nde 2026-ÖZYES sınavı sorunsuz tamamlandı

Sınav organizasyonu ve uygulama:

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına öğrenci alımı amacıyla gerçekleştirilen 2026 Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES)'e ev sahipliği yaptı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen uygulama, fakültenin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda iki gün boyunca yapıldı. Adaylar belirlenen parkurda fiziki yeterlilik testine tabi tutuldu ve uygulamalı sınavlarda her bir adaya iki hak verildi; değerlendirmede adayların en iyi dereceleri esas alındı.

hazırlık, güvenlik ve personel koordinasyonu:

Sınavın güvenli, düzenli ve eşit koşullarda gerçekleştirilmesi için salon ve çevresinde gerekli fiziki ve teknik düzenlemeler tamamlandı. ÖSYM sınav uygulama esasları doğrultusunda yürütülen organizasyonda akademik ve idari personel ile sınav görevlilerinin koordineli çalışması sayesinde süreç problemsiz ilerledi. Organizasyon, başvuru ve salon yerleştirmeden uygulama ve gözlemlemeye kadar tüm aşamalarda standartlara uygun gerçekleştirildi.

yerleştirme ve kontenjan dağılımı:

2026-ÖZYES sonuçlarına göre İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dört lisans programına toplam 111 öğrenci yerleştirecek. Programlara ayrılan kontenjanlar şöyle: Antrenörlük Eğitimi Bölümü 35, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 25, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 10 ve Spor Yöneticiliği Bölümü 41. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının 9 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor; sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, sahip olduğu altyapı, fiziki imkanlar ve deneyimli kadrosuyla ulusal ölçekteki bu sınavın düzenlenmesine katkı sağladı ve sınav sürecinin sorunsuz tamamlanmasında merkezi bir rol üstlendi.

2026-ÖZYES İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2026-ÖZYES İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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