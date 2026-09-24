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İnternetten araç satışı tuzağı: 'güvenli ödeme' numasıyla 18 kişi gözaltında

Çorum merkezli operasyonda, ilan verenleri 'noter' ve 'güvenli ödeme' numasıyla kapora çeken 18 şüpheli yakalandı; telefonlar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnternetten araç satışı tuzağı: 'güvenli ödeme' numasıyla 18 kişi gözaltında

İnternetten araç satışı tuzağı: 'güvenli ödeme' numasıyla 18 kişi gözaltında

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden araç ilanı veren vatandaşların dolandırılması üzerine bir soruşturma başlattı. Yapılan tespitlerde, şüphelilerin kendilerini alıcı ve ayrıca "noter görevlisi" olarak tanıtarak "güvenli ödeme" yöntemi adı altında kapora talep ettikleri saptandı.

sistem nasıl işliyordu:

Soruşturmaya göre dolandırıcılar, internet ilanı yayımlayan araç sahiplerini arayıp sözde noter aracılığıyla güvenli ödeme yapacaklarını belirtiyordu. Daha sonra aralarından bazıları kendilerini "noter" olarak tanıtarak hileli yöntemlerle ilan sahiplerini kandırıyor ve gönderecekleri kaporayı almanın yollarını buluyordu. Mağdurların bu vaatlere inanması sonucu paralar şüphelilerin isteği doğrultusunda el değiştiriyordu.

operasyon ve ele geçirilenler:

Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin 55 il kapsamında nitelikli kapora dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Çorum merkezli olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 aranan şahıs da yakalandı. Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 1 adet noter süsü vermek için kullanılan sıramatik zili, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, internetten araç satışı yaparken alıcılarla iletişimde dikkatli olunması, doğrudan banka veya noter kanalı dışındaki taleplere itibar edilmemesi ve şüpheli durumlarda en yakın kolluk kuvvetine başvurulması uyarısında bulundu.

İnternetten araç satmak isteyenleri &quot;güvenli ödeme&quot; tuzağıyla dolandıran şahıslara operasyon: 18...

İnternetten araç satmak isteyenleri "güvenli ödeme" tuzağıyla dolandıran şahıslara operasyon: 18 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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