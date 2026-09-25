İş makinesi yüklü tırın üst geçide takılması trafik akışını yavaşlattı

Üst geçide takılan tır yolları uzunca süre etkiledi

Eskişehir-Bursa karayolu Baksan sitesi yakınlarında dün gece meydana gelen olayda, Eskişehir yönüne seyir halinde olan bir tırın üzerindeki iş makinesinin bir bölümü üst geçide takıldı. Tırın sıkışması hem üst geçide zarar verdi hem de araç trafiğinin bir süre güçlükle ilerlemesine neden oldu.

olayın gelişimi:

Sürücünün yük yüksekliğini tam hesap edememesi sonucu yaşanan sıkışma, bölgedeki trafik akışını yavaşlattı. Olay yerinde bekleyen sürücüler ve yolcular, tıkanan şerit nedeniyle araçlarını yavaşlatarak ilerlemek zorunda kaldı. Geçide verdiği zarar nedeniyle tırın bulunduğu alandan çıkarılması kısa sürede mümkün olmadı.

sürücülerin müdahalesi:

Polis ve itfaiyeden yardım istemediklerini bildiren sürücü ve yanındaki kişiler, farklı çözüm yolları denedi. Ekiplerin müdahalesi çağrılmadan, tırın lastiklerinin havası indirildi ve bu yöntemle araç sıkıştığı noktadan çıkarılarak yol açıldı. Olayın ardından trafik normale döndü ve tır ile beraber yolcular yollarına devam etti.

Yetkililerden resmi müdahale yapılmadığı için olayla ilgili tutanak veya rapor bilgisi kayıtlara geçmedi. Benzer kazalarda yük yüksekliğinin önceden kontrol edilmesinin ve gerekli izinlerin alınmasının, hem üst yapı zararını hem de ulaşımın aksamasını önleyeceği değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR’DE, SÜRÜCÜNÜN YÜKSEKLİĞİNİ YANLIŞ HESAP ETTİĞİ ÜZERİNDEKİ İŞ MAKİNESİ BULUNAN TIR ÜST GEÇİDE SIKIŞINDA ARAÇ TRAFİĞİ BİR SÜRE AKSADI.