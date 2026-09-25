Karacasu'da motosiklet ekip aracına çarptı: iki yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, bir motosikletin polis ekibine ait araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı, ardından ihbar üzerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.

İnceleme ve trafik düzeni:

Kazanın ardından bölgedeki trafik polisleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede yaralıların hastanedeki kontrollerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tanık ifadeleri ve araç incelemeleriyle kaza nedeni araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA MOTOSİKLETİN POLİS OTOSUNA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI