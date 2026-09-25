Kış öncesi kombi, tesisat ve baca kontrolleri için Aksa Doğalgaz uyarısı

Aksa Doğalgaz'tan kış sezonu öncesi güvenlik çağrısı

Aksa Doğalgaz, ısınma sezonu başlamadan önce kombi, doğal gaz tesisatı ve baca sistemlerinin periyodik kontrollerinin yaptırılmasının hayati önem taşıdığını bildirdi. Şirket, düzenli bakımın cihazların verimli çalışmasını sağladığını, olası arızaların ve kaçakların erken tespitine katkı sunduğunu belirtti.

Düzenli bakım neden şarttır:

Periyodik bakım sırasında kombinin genel çalışma durumu incelenir; verimsizlik, aşınma veya güvenlik zaafiyetleri erken aşamada tespit edilebilir. Aksa Doğalgaz, bu işlemlerin sertifikalı firmalar ve cihazın yetkili servisleri tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Düzenli bakımların, kombinin kullanım ömrünü uzattığı ve enerji verimliliğini artırdığına dikkat çekiliyor.

Baca, fleks ve menfez kontrolleri:

Baca bağlantılarında oluşabilecek gevşeme, deformasyon veya sızdırma riskleri, kapalı alanlarda karbonmonoksit tehlikesi doğurabilir. Bu nedenle baca bağlantılarının dışarıya doğru uzatılmış olması, bağlantı elemanlarının sağlam şekilde sabitlenmesi ve yıl boyunca görsel kontrollerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca tesisattaki fleks bağlantılar gibi esnek parçaların kılcal hasarlara karşı kontrol edilmesi, gözle zor fark edilen kaçakların tespitinde önem taşıyor.

Kullanıcıya düşen sorumluluklar ve yetkisiz müdahale uyarısı:

Aksa Doğalgaz, kombi ve baca sistemlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde işlemlerin sertifikalı firmalar veya yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesini istedi. Yetkisiz kişilerin müdahalelerinin tesisat ve cihaz güvenliğini zayıflatabileceği, bu tür müdahalelerin risk oluşturduğu belirtildi. Kullanıcıların cihaz hava giriş menfezlerini kapatmaması gerektiği de ayrıca hatırlatıldı.

Herhangi bir arıza, koku veya güvenlik riski fark edilmesi halinde şirket, kullanıcıların kendi başlarına müdahale etmek yerine dağıtım şirketi veya yetkili servisi bilgilendirmelerini öğütlüyor. Ayrıca yapılan işlerle ilgili olarak sertifikalı firma veya yetkili servisten alınacak belgelerin saklanmasının garanti ve ileride doğabilecek sorunlarda önem taşıdığı vurgulandı.

Aksa Doğalgaz'ın uyarıları, kış aylarında doğal gazın güvenli ve verimli kullanılmasını amaçlıyor; kullanıcıların sezon başlamadan önce bakım ve kontrollerini tamamlamaları, hem can güvenliği hem de enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN AKSA DOĞALGAZ, KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE KOMBİ BAKIMI, BACA BAĞLANTI SIZINTILARININ YAPTIRILMASI, DOĞAL GAZ TESİSATINDAKİ FLEKS BAĞLANTILARIN KONTROL EDİLMESİ VE CİHAZ HAVA GİRİŞ MENFEZLERİNİN KAPATILMAMASI KONUSUNDA KULLANICILARI UYARDI, DÜZENLİ BAKIM VE KONTROLLERİN, DOĞAL GAZIN GÜVENLİ VE VERİMLİ KULLANILMASINA KATKI SAĞLADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.