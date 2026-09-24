İzmir'de eş zamanlı şafak operasyonunda 184 aranan şahıs yakalandı

İzmir'de eş zamanlı şafak operasyonu:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve dış ilçelerde kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Sabah saat 06.30'da, önceden tespit edilen 78 adrese yönelik olarak 150 emniyet personelinin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonun kapsamı ve suç türleri:

Emniyet ekiplerinin bildirdiğine göre, baskınlar kesintisiz olarak 24 saat boyunca sürdü. Operasyonlarda; kasten öldürme, yağma, hırsızlık, yaralama, tehdit, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi çeşitli ağır ve asayiş suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 184 şahıs tespit edilip yakalandı.

Gözaltı süreci ve adli işlemler:

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki kimlik tespit ve işlem süreçlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yetkililer operasyonun, kamu güvenliğinin sağlanması ve adalete teslim açısından planlı ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İZMİR'DE, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE ARAMA KARARI BULUNAN ŞAHISLARA YÖNELİK 150 POLİSİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ŞAFAK OPERASYONUNDA 184 KİŞİ YAKALANDI.