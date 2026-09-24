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Iğdır'da sürü sağlığına öncelik: aşı ve dezenfeksiyon çalışmaları hızlandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Iğdır’da 1 milyon 500 bin küçükbaş ve 120 bin büyükbaşta şap, brusella gibi hastalıklara karşı aşılama, dezenfeksiyon ve kontroller yapıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Iğdır'da sürü sağlığına öncelik: aşı ve dezenfeksiyon çalışmaları hızlandı

Iğdır’da hayvan sağlığını korumaya yönelik seferberlik

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hayvan hastalıklarının önlenmesi ve muhtemel salgınların yayılmasının engellenmesi amacıyla aşı, dezenfeksiyon ve saha kontrollerini yoğunlaştırdı. Bölgedeki hareketlilik ve yayla sezonunun sona ermesiyle geri gelen hayvan sürüleri nedeniyle risklerin artması bekleniyor.

çalışmanın kapsamı:

Sahada yürütülen çalışmalarda 1 milyon 500 bin küçükbaş ve 120 bin büyükbaş hayvan hedef alınarak, başta şap ve brusella olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı aşılama gerçekleştiriliyor. Ahırlarda düzenli dezenfeksiyon uygulamaları yapılıyor; ekipler üreticilere hastalıkların tanısı, korunma yöntemleri ve hayvan hareketlerinin kontrolü konusunda bilgilendirme sağlıyor.

Hayvanlardan alınan kan numuneleri laboratuvarlarda inceleniyor ve tespit edilen olası vakalara yönelik gerekli epidemiolojik incelemeler planlanıyor. Yayla dönüşleriyle artabilecek hayvan taşımacılığının hastalık yayılımını hızlandırmaması için pazar ve nakil noktalarında da kontrollere ağırlık veriliyor.

üretici iletişimi ve alınan tedbirler:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, saha çalışmaları sırasında üreticilerle sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Tingiş, aşılama kampanyalarının sürdüğünü, bir hastalık tespit edilmesi halinde yayılımı en aza indirmek için hızlı tedbirlerin alındığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin bazı bölgelerinde şap nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığı bilgisini paylaşarak Iğdır’da benzer olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Müdürlük yetkilileri üreticilere hayvanlarının aşılarının zamanında yapılması ve hastalık şüphesinde yetkililere derhal bilgi verilmesi çağrısında bulunuyor. Uygulanan aşı, dezenfeksiyon ve laboratuvar kontrollerinin düzenli sürdürülmesiyle bölgedeki hastalık riskinin düşürülmesi hedefleniyor.

IĞDIR’DA HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE MUHTEMEL SALGINLARIN YAYILMASININ ENGELLENMESİ...

IĞDIR’DA HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE MUHTEMEL SALGINLARIN YAYILMASININ ENGELLENMESİ AMACIYLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE AŞILAMA, DEZENFEKSİYON VE KONTROL ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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