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Jandarma, 300 kilo fıstığın peşini bırakmadı ve zanlıları fabrikada yakaladı

Siirt'in Kayaboğaz köyünde çalınan yaklaşık 300 kilogram fıstık, JASAT ve olay yeri incelemesinin 6 saatlik kamera ve çuvaldaki yazı takibiyle bulundu; üç şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma, 300 kilo fıstığın peşini bırakmadı ve zanlıları fabrikada yakaladı

Olayın gelişimi:

Siirt merkez ilçeye bağlı Kayaboğaz köyünde 20 Eylül tarihinde bir fıstık bahçesinden yaklaşık 300 kilogram fıstıkın çalındığı bildirildi. Olay üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Ekipler bahçede yaptıkları incelemede olay yerinde bırakılan bir çuval üzerindeki yazılardan önemli ipuçları elde etti. Bununla eş zamanlı olarak bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 6 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. İnceleme sonucu hırsızlıkta kullanılan araç ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Deliller ve takip süreci:

Jandarma, elde edilen bulgular ışığında çalınan fıstıkların civardaki bir fıstık fabrikasına götürüldüğünü belirledi ve tesisi fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda fıstıkları teslim almaya gelen şüpheliler ilgili birimde bekleyen ekiplerce suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalanan kişiler hakkında soruşturmayı yürüten makamın talimatlarına göre işlem yapıldı. Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fıstık sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler Y.E., K.A. ve A.T. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri benzer olayların önlenmesi ve olası bağlantıların ortaya çıkarılması için çalışmasını sürdürüyor.

Siirt&#039;te 300 kilo fıstık çalan hırsızlar fabrikada suçüstü yakalandı

Siirt'te 300 kilo fıstık çalan hırsızlar fabrikada suçüstü yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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