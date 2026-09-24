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Jandarma Toroslar'da uyuşturucu ticaretine operasyon düzenledi: 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de jandarmanın takibi sonucu Toroslar'da yapılan operasyonda, şüphelinin ev ve aracında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi; zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma Toroslar'da uyuşturucu ticaretine operasyon düzenledi: 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Jandarma Toroslar'da uyuşturucu ticaretine operasyon düzenledi

Mersin'de yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordineli bir operasyonla bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi ve arama sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon ve yakalama:

Ekiplerin takibi sonucu merkez Toroslar ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin hem evinde hem de aracında yapılan aramalarda toplam 2 kilo 100 gram esrar bulundu. Gözaltı ve arama işlemleri savcılık talimatları doğrultusunda yürütüldü.

Deliller ve adli süreç:

Ele geçirilen maddeler ve yapılan işlemler sonrası şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma, ilgili birimlerce devam ediyor.

Olay, bölgede uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti. Jandarma ekiplerinin takip ve operasyon yöntemleri sayesinde şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen miktar da delil olarak dosyaya eklendi.

MERSİN&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 2 KİLO 100 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, YAKALANAN...

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 2 KİLO 100 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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