Kadınların dijital atılımı: mentörlük ve hibe başvuruları açıldı

"Dijitalde Hayat Kolay" yeni dönemde mentörlük ve hibe desteği sunuyor:

Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla faaliyet gösteren Türk Telekom, TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin yeni dönemi kapsamında mentörlük ve hibe başvurularını başlattı. Program, kadınların dijital yetkinliklerini artırıp girişimlerini büyütmelerini hedefliyor. 2026 yılında düzenlenen yüz yüze ve çevrim içi eğitimlere 8 binin üzerinde kadın katıldı; 2019'dan bu yana ise proje yaklaşık 60 bin kadının dijital becerilerini geliştirmesine katkı sağladı.

kimler başvurabilir, hangi kategoriler değerlendirilecek:

Program 18 yaş ve üzeri tüm kadınlara açık. Başvurular 13 Eylül tarihine kadar turktelekom.com.tr/turkiyeyedeger/dijitalde-hayat-kolay adresi üzerinden alınacak. Girişimci kadınların projeleri şu beş kategoride değerlendirilecek: Dijital Çözümler ve Yapay Zekâ, Üretici Endüstriler, Sosyal Girişim, Yerel Kalkınma ve Geleneksel El Sanatları ve Sürdürülebilirlik ve Çevre.

mentörlük, seçim süreci ve hibe desteği:

Başvuruların ardından yapılacak mülakatlarla seçilecek 40 kadın girişimci iki hafta sürecek uygulamalı mentörlük desteği alacak. Mentörlük dönemini başarıyla tamamlayanlardan jüri değerlendirmesiyle belirlenecek 20 girişimciye toplam 3 milyon TL hibe sağlanacak. Mentörlük sürecinde katılımcılara; hedef kitle belirleme, etkili görsel ve yazılı içerik oluşturma, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, dijital reklam kampanyaları kurma, çevrim içi pazar yerlerine giriş, doğru fiyatlandırma, satış kanalları ve bütçe yönetimi gibi uygulamalı alanlarda eğitim verilecek.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu programla ilgili şunları söyledi: "İnsanı merkeze alan ‘Türkiye’ye Değer’ vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan ve teknolojinin fırsat eşitliği sağlayan gücünü toplumun farklı kesimleriyle buluşturan projeler geliştirmeye devam ediyoruz. 2019 yılından bu yana başarıyla yürüttüğümüz ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle bugüne kadar 60 bine yakın kadının dijital yetkinliklerini artırarak ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü ve aktif rol almalarına katkı sağladık. Proje kapsamında sunduğumuz eğitimler, atölyeler, mentörlük ve hibe destekleriyle kadınların dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan daha etkin yararlanmalarını ve girişimlerini geliştirmelerini destekliyoruz. Kapsayıcı bir anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımızla kadınların yalnızca teknolojik araçları kullanmalarına değil, aynı zamanda kendi başarı hikâyelerini yazmalarına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yeni dönem mentörlük ve hibe programının tüm katılımcılarımız için verimli geçmesini ve yeni başarı hikâyelerine zemin hazırlamasını diliyorum"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal ise programın önemini şöyle özetledi: "Kadın girişimcilerin dijital dönüşüm sürecine güçlü bir şekilde dâhil olmaları, hem ekonomik kalkınmanın hızlanması hem de daha kapsayıcı bir girişimcilik ekosisteminin oluşması açısından büyük önem taşıyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kadınların değişen iş dünyasının ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmeleri için bilgiye, teknolojiye ve doğru iş birliklerine erişimlerini desteklemeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi, yıllar içerisinde binlerce kadın girişimcinin dijital yetkinliklerini geliştirmesine katkı sağlayan, somut çıktılar üreten ve kadınların işlerini geleceğe taşımalarına destek olan örnek bir iş birliği modeli haline geldi. Eğitim, mentörlük ve hibe desteğini bir araya getiren bütüncül yapısıyla proje, kadın girişimcilerimizin yalnızca dijital becerilerini geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına da önemli katkılar sunuyor. Bu programın yeni dönemde de daha fazla kadın girişimcinin potansiyelini ortaya çıkarmasına, ilham veren başarı hikâyelerinin çoğalmasına ve ülkemizin girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edeceğine inanıyoruz. Güçlenen her kadın girişimcinin üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı katkının bilinciyle, kadınlarımızın yanında olmaya ve onları destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise, "Dijitalde Hayat Kolay projesi, kadın girişimcileri dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturarak Türkiye genelinde kadınların ekonomiye katılımını artırıyor. Türk Telekom desteğiyle sağlanan hibeler aracılığıyla; UNDP’nin TOBB ve Habitat Derneği ortaklığında yürüttüğü bu proje ile kadınların geleceğin dijital ekonomisinin öncüleri olma potansiyelini açığa çıkarıyoruz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da, "Habitat Derneği olarak, kadınların dijital dönüşüm sürecinde daha aktif rol almasını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de girişimci kadınlara yönelik mentörlük ve hibe programını başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle katılımcıların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflerken, mentörlük desteği ve sağlanan hibeler aracılığıyla kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, dijitalleşme süreçlerini güçlendirmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa başvurmak isteyen kadın girişimciler, detaylar ve başvuru formu için turktelekom.com.tr/turkiyeyedeger/dijitalde-hayat-kolay adresine yönlendiriliyor. Başvurular 13 Eylül'e kadar kabul ediliyor.

TÜRK TELEKOM İLETİŞİM, TV VE DİJİTAL PLATFORMLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ARİF SANCAKTAROĞLU