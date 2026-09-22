Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7890 -0,16%
Bist 13.268,66 +0,53%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Kapı kapalıyken dürüstlük örneği: gençler ekmek parasını dolaba bıraktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece kapalı marketten iki ekmek alan gençler, parayı kameraya gösterip kasaya değil dolaba bırakarak örnek davranış sergiledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 21:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapı kapalıyken dürüstlük örneği: gençler ekmek parasını dolaba bıraktı

olayın görüntüleri:

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Marketin kapalı olduğu saatte içeri giren gençler 2 ekmek aldıktan sonra ücretini ödediklerini göstermek için parayı kameraya gösterdi.

Gençlerin amacı, market sahibi yokken yaptıklarının sonra fark edilmesini sağlamaktı; görüntülerde parayı kameraya gösterdikten sonra kasaya bırakmak yerine dolaba koydukları açıkça görülüyor.

davranış kamuoyunda takdir topladı:

Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte gençlerin dürüst hareketi yerel halk tarafından takdir edildi. Olay, basit bir eylemin dahi toplumsal güveni güçlendirebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Market sahibinin daha sonra güvenlik kaydından durumu görüp değerlendirebileceği belirtilirken, görüntüler örnek bir davranış olarak sosyal medyada ve mahallede olumlu karşılandı.

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR MARKETTEN 2 EKMEK ALAN GENÇLER, ÜCRETİNİ GÜVENLİK...

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR MARKETTEN 2 EKMEK ALAN GENÇLER, ÜCRETİNİ GÜVENLİK KAMERASINA GÖSTERDİKTEN SONRA PARAYI KASAYA BIRAKTI. GENÇLERİN DAVRANIŞI MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çatıya pankart astılar: CDU genel merkezinde iklim aktivistlerinin protestosu
images

Bafra'da saman deposu küle döndü, hasar dronla belgelendi
images

Limanda duman yükseldi: ceyport'ta kamyonet yangını kontrol altına alındı
images

Yağışlı yolda hız tercihi bariyerle bitti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı

Çatıya pankart astılar: CDU genel merkezinde iklim aktivistlerinin protestosu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü