Kapı kapalıyken dürüstlük örneği: gençler ekmek parasını dolaba bıraktı

olayın görüntüleri:

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Marketin kapalı olduğu saatte içeri giren gençler 2 ekmek aldıktan sonra ücretini ödediklerini göstermek için parayı kameraya gösterdi.

Gençlerin amacı, market sahibi yokken yaptıklarının sonra fark edilmesini sağlamaktı; görüntülerde parayı kameraya gösterdikten sonra kasaya bırakmak yerine dolaba koydukları açıkça görülüyor.

davranış kamuoyunda takdir topladı:

Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte gençlerin dürüst hareketi yerel halk tarafından takdir edildi. Olay, basit bir eylemin dahi toplumsal güveni güçlendirebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Market sahibinin daha sonra güvenlik kaydından durumu görüp değerlendirebileceği belirtilirken, görüntüler örnek bir davranış olarak sosyal medyada ve mahallede olumlu karşılandı.

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR MARKETTEN 2 EKMEK ALAN GENÇLER, ÜCRETİNİ GÜVENLİK KAMERASINA GÖSTERDİKTEN SONRA PARAYI KASAYA BIRAKTI. GENÇLERİN DAVRANIŞI MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.