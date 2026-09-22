12'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abide Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan 49 yaşındaki Ayşe Koçak, binanın 12'nci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

olaya müdahale ve ilk tespitler:

Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, beton zemine düşen Koçak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

cenaze işlemleri ve soruşturma:

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Koçak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

12'nci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti