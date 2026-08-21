Karapınar'da hayat taşıyan bağışçılara madalya

Karapınar'da kan bağışçılarına madalya töreni

Konya'nın Karapınar ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen törende, düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara bronz, gümüş ve altın madalya takdim edildi. Karapınar Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programa Kızılay yetkilileri katıldı ve bağışçılara ödüllerini verdi.

Madalyaların amacı:

Törende yetkililer, madalyaların düzenli bağışı teşvik etmek ve emek gösteren gönüllülere teşekkür etmek için verildiğini vurguladı. Kızılay, kan bağışının hem bireysel sağlık hem de ihtiyaç sahiplerinin yaşamına katkı sağlama açısından önemine dikkat çekti.

Bağışçıların ifadeleri:

Bronz madalya alan bağışçı Selim Özçelik, "Kan vermek, bir insanın hayatına dokunabilmenin en güzel yollarından biri. İhtiyaç sahibi bir hastaya yardımcı olabilmek beni mutlu ediyor. Sağlığım elverdiği sürece kan bağışında bulunmaya devam edeceğim. Herkesi de düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Altın madalya sahibi Sinan Seçilmiş ise 37 kez kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan verdiğimde hem sağlık açısından kendimi iyi hissediyorum hem de bir ihtiyaç sahibine faydalı olduğumu düşünüyorum. Sağlığım elverdiği sürece kan bağışına devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kızılay yetkilileri, düzenli bağışın sürekliliğinin önemine işaret ederek bağışçılara teşekkür etti ve her bağışın bir hayata umut taşıdığı mesajını paylaştı.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLİ KAN BAĞIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLARA BRONZ, GÜMÜŞ VE ALTIN MADALYA VERİLDİ.