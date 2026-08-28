Karapürçek'e yeni spor sahaları çocukların yüzünü güldürdü

Yeni spor sahaları hizmete girdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde tamamlanan spor sahalarının açılışını yaptı. Açılış sırasında Alemdar, çocuklara Sakaryaspor forması hediye etti, bölge esnafı ve mahalle sakinleriyle sohbet edip talepleri dinledi. Organizasyona AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş ile Yazılıgürgen Mahalle Muhtarı Tuncer Kara eşlik etti.

Tesisleşme vurgusu:

Spor yatırımlarının 16 ilçede devam edeceğini belirten Alemdar, gençlerin sporla yetişmesi ve yeteneklerin keşfedilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Başarının yolu tesisleşmeden geçiyor ifadesini kullanan başkan, şehir genelinde kent merkezinden en uzak mahallelere kadar eşit hizmet sunma kararlılıklarını vurguladı. Tarihin en büyük yatırım dönemini yaşadığımız Sakarya’da spordan, sosyal yaşama, eğitimden ulaşıma kadar büyük bir dönüşüm yaşıyoruz.

Yerel etki ve katılım:

Açılış, çocuklar için hem sosyal hem sportif açıdan somut bir kazanım olarak nitelendirildi. Yeni sahaların mahallede spor aktivitelerini artırması ve gençlerin sporla iç içe büyümesine katkı sağlaması bekleniyor. Alemdar, ziyaret boyunca vatandaşların taleplerini dinleyerek yerel katılımı ve esnafla iletişimi önemsediğini gösterdi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR, KARAPÜRÇEK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN SPOR SAHALARINDA ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELEREK SAKARYASPOR FORMASI HEDİYE ETTİ.