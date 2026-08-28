Kayseri protokolünden birlik ve gelecek vurgusu: 30 ağustos mesajları

Kayseri protokolünden 30 Ağustos mesajları

Kayseri protokolü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajlarda, zaferin bağımsızlık, birlik ve millet iradesinin simgesi olduğu vurgusunu öne çıkardı. Vali, belediye başkanları ve sivil toplum temsilcileri ortak temalar olarak ecdada saygı, geleceğe yatırım ve Cumhuriyetin korunmasını dile getirdi.

Vali Gökmen Çiçek'in mesajında ana vurgular:

Vali Gökmen Çiçek, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlık uğruna yazdığı kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirterek 104. yıl dönümünü kutladı. Mesajında, 30 Ağustos’u 'inancın, cesaretin ve vatan sevgisinin zafere dönüştüğü' bir dönüm noktası olarak tanımladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını yad etti. Vali Çiçek, Cumhuriyetin korunması, Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde çalışılmasının önemine dikkat çekti ve ecdadın emanetine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Belediye başkanlarının birlik ve sorumluluk çağrısı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Büyükkılıç, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tarihsel önemine işaret ederek, Cumhuriyet’e uzanan yolda birlik ruhunun önemini vurguladı ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine bağlılık mesajı verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise 30 Ağustos’un yalnızca askeri bir başarı olmadığını, milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tarihe geçen bir nişanesi olduğunu söyledi. Özdoğan, ilçede yürütülen hizmet ve projelerin de bu sorumluluk bilinciyle sürdürüldüğünü ifade etti.

İş dünyası ve organize sanayi temsilcilerinin perspektifi:

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 30 Ağustos 1922’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlattı ve iş dünyası olarak üretim, istihdam ve ihracatla ülkenin kalkınmasına katkı verme kararlılığını dile getirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın mesajında, sanayi, teknoloji ve eğitimin önemine değinerek atılan her adımın bu mirasa duyulan saygının göstergesi olduğunu vurguladı. Yalçın, zaferin milletin birlik ve beraberlikle neleri başarabileceğinin somut örneği olduğunu ifade etti.

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 30 Ağustos mirasının bugün de çalışmak ve üretmek olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğuna dikkat çekti.

Protokol üyelerinin ortak noktası; 30 Ağustos’un sadece geçmişin anısı değil, aynı zamanda bugün ve yarın için yol gösterici bir miras olduğuna dair ortak inançtı. Mesajların sonunda tüm yetkililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileklerini iletti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

KAYSERİ PROTOKOLÜ, YAYIMLADIKLARI MESAJLAR İLE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADI.