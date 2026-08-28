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Kuytul destekçileri Erzurum'da cezaevi önünde izinsiz toplandı

Alparslan Kuytul’un Erzurum’daki Dumlu Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne sevk edilmesinin ardından destekçileri cezaevi önünde izinsiz gösteri düzenledi, güvenlik önlemleri artırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuytul destekçileri Erzurum'da cezaevi önünde izinsiz toplandı

Kuytul taraftarlarının cezaevi önündeki toplanması

Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda tutuklananların yakınları ve destekçileri, Erzurum'daki Dumlu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde toplandı. Görüş günü nedeniyle bir araya gelen grup, cezaevi çevresinde sloganlar attı ve izinsiz gösteri yaptı.

Olayın gelişimi:

Alparslan Kuytul, Dumlu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne sevk edilmişti. Sevkin ardından bazı üyeler ve yakınları cezaevi önünde toplandı; toplanma sırasında kalabalık sloganlar attı ve etkinlik izinsiz olarak değerlendirildi.

Güvenlik önlemleri:

Bölgede güvenlik güçleri geniş çaplı önlemler aldı. 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde yoğun güvenlik uygulamaları görüldü ve cezaevi çevresinde kontrollü önlemler devreye sokuldu.

Cezaevi çevresindeki toplanmalar nedeniyle güvenlik yoğunlaştırıldı ve bölgedeki denetimler sürdü.

ALPARSLAN KUYTUL TARAFTARLARI, CEZAEVİ ÖNÜNDE İZİNSİZ GÖSTERİ YAPTI.

ALPARSLAN KUYTUL TARAFTARLARI, CEZAEVİ ÖNÜNDE İZİNSİZ GÖSTERİ YAPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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