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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adli tıp örneklerine girme iddiası: hükümlü bugün ifade verecek

Silivri 2011 ölümünde, Adli Tıp'taki örneklere girme iddiasıyla cezaevinden bir hükümlü şüpheli sıfatıyla bugün Silivri Adliyesi'nde ifade verecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adli tıp örneklerine girme iddiası: hükümlü bugün ifade verecek

Silivri soruşturmasında yeni ifade işlemi

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerde rol oynadığı iddia edilen bir kişinin ifadesinin alınmasının beklendiğini açıkladı.

iddianın niteliği:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, adı Gürsoy E. olarak verilen şüphelinin Adli Tıp Kurumu'na su sebili takma bahanesiyle girdiği ve Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin bulunduğu bölümde yalnız kaldığı öne sürüldü. Soruşturmada, şüphelinin örnekleri almış ya da değiştirmiş olabileceği yönündeki iddialar araştırılıyor.

şüphelinin durumu ve soruşturmanın seyri:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gürsoy E., dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hükümlü ve Iğdır'daki cezaevinde bulunuyor. Şüphelinin bugün Silivri Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Savcılık, olayla ilgili delil zincirinin ve Adli Tıp'taki kayıtların incelenmesini sürdürüyor.

İddialar doğru bulunursa, dava bakımından adli muayene ve örneklerin muhafazası süreçlerindeki eksikliklerin tespit edilmesi ve sorumluların belirlenmesi önemli olacak. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak ifadeler ve Adli Tıp raporları, olaya ilişkin kilit değerlendirmeleri oluşturacak.

Soruşturmayı yürüten makamın açıklamaları ve duruşma süreçleriyle ilgili gelişmeler, takip edilecek önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp’a girdiği iddia edilen şüpheli ifade verecek

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp’a girdiği iddia edilen şüpheli ifade verecek

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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