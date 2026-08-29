Direksiyonda sızan sürücü ambulans önünde posla yakıt bedelini tahsil etmeye çalıştı

olay yerinde yaşananlar:

Olay, Çiftlik Mahallesi Aksaray - Ankara Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkol almış halde 68 AHA 210 plakalı kamyonete binen Engin G. (39), pompa görevlisine 4 bin liralık yakıt koymasını söyledi. Sürücü, pompanın yanında direksiyona başını koyarak sızdı; pompa görevlisinin çabalarına rağmen uyanmadı.

Bölge bekçilerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ve bekçilerin uzun çabaları sonucu sürücü güçlükle uyandırılabildi. Araçtan indirilmek istenen sürücü sedyeye yatmak istemeyip tekrar kamyonete binmeye çalıştı ancak bekçiler tarafından ikna edilerek ambulansa alındı. O sırada yaşananlar istasyon kameralarına yansıdı.

ölçüm, işlem ve sonuçlar:

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından alkol metreye üfletilen sürücünün sonucu 2.33 promil olarak ölçüldü; bu seviye yasal sınırın yaklaşık 11 katı olarak kayda geçti. Pompa görevlisi, elindeki pos cihazını ambulansın kapısında sürücüye uzatarak yakıt ücretini ambulans içinde tahsil etmeye çalıştı.

Sürücü sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yapılan sorgulamada şahsın daha önce de alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edildi. Olayın ardından sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve hakkında 250 bin lira idari para cezası kesildi. Kamyonet çekiciyle otoparka çekildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürücü hakkında adli işlem ve tahkikat başlatıldığı bildirildi. Olay, hem yol güvenliği hem de akaryakıt istasyonlarında görev yapan personelin karşılaştığı beklenmedik durumlar açısından dikkat çekici anlar oluşturdu.

SAĞLIKÇI VE BEKÇİLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÜRÜCÜYÜ GÜÇLÜKLE UYANDIRDI.