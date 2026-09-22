Kastamonu’da 12. kat düşüşü: 49 yaşındaki kadın yaşamını kaybetti

Kastamonu'da 12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abide Sokak'ta gerçekleşen olayda, ailesiyle aynı adreste yaşayan 49 yaşındaki Ayşe K. balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Olayın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, olay 12'nci kattaki evin balkonunda meydana geldi. Düşüşün nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor; yaşanan durum hakkında soruşturma başlatıldı.

Müdahale ve adli süreç:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye ulaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde beton zemine düşen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ayşe K.'nın cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; savcılık tarafından yürütülecek adli ve teknik incelemelerle düşüşün nedeninin belirlenmesi hedefleniyor.

KASTAMONU’DA SİGARA İÇTİĞİ ESNADA BALKONDAN DENGESİNİ KAYBEDEREK 12’İNCİ KATTAN DÜŞEN AYŞE KOÇAK HAYATINI KAYBETTİ.