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Marmaris’te girişi yasaklanan Thieves in Law üyesi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen operasyonda, G-26 tahditli Azerbaycan uyruklu Thieves in Law üyesi E. A. Marmaris'te yakalandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Marmaris’te girişi yasaklanan Thieves in Law üyesi yakalandı

Marmaris’te girişi yasaklanan Thieves in Law üyesi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu, ülkeye girişi yasaklanan bir şüpheli Marmaris ilçesinde yakalandı.

operasyonun detayları:

Yakalanan şahsın, Azerbaycan uyruklu E. A. olduğu ve Rusya makamlarınca Thieves in Law suç örgütü üyesi olarak tespit edildiği bildirildi. Ayrıca zanlının Janiyev suç örgütü ile iltisaklı olduğunun belirlendiği aktarıldı.

hukuki süreç ve örgütün niteliği:

Kendisine ilişkin kayıtlarda G-26 Tahdit (ülkeye girişi yasaklanan şahıs) kodu bulunduğu ifade edildi. Thieves in Law üyelerinin genellikle cezaevi kökenli kişilerden oluştuğu ve uluslararası alanda organize suç, gasp ile para aklama gibi faaliyetlerle ilişkilendirildiği belirtildi. Şüpheli E. A. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAK OLAN AZERBAYCAN UYRUKLU SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ MARMARİS’TE YAKALANDI

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAK OLAN AZERBAYCAN UYRUKLU SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ MARMARİS’TE YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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