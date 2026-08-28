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Kent merkezinde öğle sürprizi: Zonguldak'ta vatandaşlar yağmura sığındı

Zonguldak'ta gece başlayan sağanak, öğle saatlerinde kent merkezinde yeniden etkili oldu; hazırlıksız yakalananlar işhanı ve dükkanlara sığındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kent merkezinde öğle sürprizi: Zonguldak'ta vatandaşlar yağmura sığındı

Yağışın gelişimi:

Zonguldak’ta dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bugün öğle saatlerinde kent merkezinde yeniden etkisini gösterdi. Kısa sürede başlayan yağış, şehir merkezinde ani bir hava değişimine yol açtı.

Vatandaşların durumu:

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, güvenli alan arayışıyla işhanlarına ve dükkanlara sığındı; sokaklarda şemsiye ve yağmurluk bulunmayanlar kısa süreliğine kapalı alanlara yöneldi. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düştü.

Havanın, kaynaklara göre akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ZONGULDAK’TA VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI.

ZONGULDAK’TA VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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