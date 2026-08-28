Özgür Özel Kocaeli'de sanayiden sokağa temas turu

Özgür Özel Kocaeli programını sürdürüyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli ziyaretinde ilçe ilçe temaslarını yoğun bir tempoyla devam ettirdi. Program kapsamında Gebze, Karamürsel ve Derince ilçelerinde bir dizi görüşme ve ziyaret gerçekleştirdi.

Gebze'de sanayici buluşması:

Günün ilk durağı olan Gebze'de Özel, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek doğrudan görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda sektörün gündemindeki konuların ve yerel ekonomik dinamiklerin ele alındığı, karşılıklı fikir paylaşımının öne çıktığı belirtildi.

Karamürsel ve Derince'de esnafla buluşma:

Gebze'deki görüşmenin ardından Karamürsel ilçe meydanına geçen Özel, burada esnaf ziyaretleri yaptı; iş yerlerine girerek esnafla sohbet etti ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazını Karamürsel Merkez Camisi'nde kılan Özel, namaz sonrası programına devam etmek üzere Derinceye hareket etti.

Yerel ziyaretlerde halkla doğrudan iletişim kurması dikkat çeken Özel'in programı, hem sanayi temsilcileriyle hem de sokaktaki vatandaşlarla bir araya gelmesini sağladı. Bu temasların, hem ekonomik hem de toplumsal beklentilere dair doğrudan veri toplama açısından önem taşıdığı değerlendirildi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, KOCAELİ'DEKİ PROGRAMI KAPSAMINDA KARAMÜRSEL İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ.