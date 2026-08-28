Başarıyla engelleri aşan genç: Tokatlı Taha'nın üniversite yolculuğu

ziyaret ve rektörün açıklamaları:

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye 378'incisi, Tokat 2'ncisi olan görme engelli öğrenci Taha Gül, kazandığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni ziyaret etti. Tokat Sosyal Bilimler Lisesi mezunu Gül, tercihini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü yönünde kullantı ve anne-babasıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın makamına gitti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taha Gül'ü başarısından dolayı tebrik ederek elde edilen derecenin diğer öğrenciler için örnek teşkil ettiğini vurguladı. Yılmaz, özel öğrencilerin eğitim süreçlerinde gerekli imkânların sağlandığını belirterek, "Gerçekten bütün öğrencilere, hocalarımıza ve herkese örnek olabilecek bir başarı gösterdin. Azminden dolayı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Rektör ayrıca üniversitenin internet sitesinin görme engelli öğrencilerin daha kolay yararlanabilmesi için kısa süre içinde erişilebilir bir sisteme kavuşturulacağını söyledi ve Taha'ya üniversitenin vakfı aracılığıyla burs desteği sağlanması için çalışma yapacaklarını bildirdi.

hazırlık süreci ve destek ağı:

Taha Gül, başarısında ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu belirtti. Hazırlık sürecinde ailesinin kendisine verdiği desteği öne çıkaran Gül, öğretmenleri ve arkadaşlarının yanı sıra gönüllü eğitim platformlarında görev yapan eğitimcilerden de faydalandığını anlattı.

Gül, ders kitaplarının, soruların ve denemelerin seslendirilmesinin kendisi için belirleyici olduğunu vurgulayarak, bu yardımları gönüllü olarak sağlayanlara teşekkür etti. Kendi deneyimini paylaşırken "Ailem arkamda dağ gibi durdu" diyerek aile desteğinin önemine dikkat çekti.

mesaj ve etkisi:

Görme engelli bireylerin eğitim sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğini kabul eden Taha, elde ettiği başarıyla kendisi gibi özel ihtiyaçlı bireylere moral vermeyi amaçladığını söyledi. Gül, "Sizin de özgür bir dünyanız var. Özgür bir şekilde hareket edebilirsiniz. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi korkmadan özgür bir şekilde söyleyebilirsiniz" diyerek diğer öğrencilere cesaret verdi.

Rektörün erişilebilirlik çalışmalarına ve burs taahhüdüne vurgu yapılması, bu ziyaretin hem kişisel bir kutlama hem de üniversitenin özel gereksinimli öğrencilere yönelik adımlarına dikkat çekme niteliği taşıdığını gösteriyor.

GÖRME ENGELLİ TAHA GÜL, ANNE VE BABASIYLA BİRLİKTE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ'I ZİYARET ETTİ.