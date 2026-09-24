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Kırıkkale'de emniyetin operasyonunda iki hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Delice İlamat ve İnfaz Bürosunca hükümlü sayılan Y.İ. (3 yıl 1 ay) ve E.P.'yi (4 yıl) yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de emniyetin operasyonunda iki hırsızlık hükümlüsü tutuklandı

Kırıkkale'de aranan iki hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonları Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gerçekleştirdi.

Operasyon detayları:

Çalışmalar kapsamında ekipler, Delice İlamat ve İnfaz Bürosunca haklarında arama ve ilam bulunan Y.İ.'yi yakaladı. Y.İ.'nin hakkındaki hüküm, "bina eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası şeklinde kayıtlı bulundu.

Aynı operasyon dizisinde ekipler, E.P. isimli diğer hükümlüyü de yakaladı. E.P.'nin dosyasında ise "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası yer alıyordu.

Gözaltı ve yasal süreç:

Her iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları süreç sonucunda tutuklandı. Olayla ilgili işlemler ve dosya takibi yetkili birimlerce sürdürülüyor.

KIRIKKALE&#039;DE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ, POLİS...

KIRIKKALE'DE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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