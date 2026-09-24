siverek'te refüje çıkan araç: 1 ölü, 1 yaralı

Siverek ilçesinde trafik kazası: biri hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay, Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde, Şanlıurfa-Siverek karayolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 09 DJ 010 plakalı aracı kullanan B.K. (19), Siverek istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın refüje çıktığını. Kazada sürücü ile araçtaki yolcu Saadet Kızıoğlu (52) yaralandı.

Müdahale ve adli süreç:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Saadet Kızıoğlu kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili olarak adli inceleme başlatıldı.

Olayın ardından yetkililer, kaza nedeninin netleştirilmesi için teknik ve adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Kazaya ilişkin detayların adli süreç tamamlandıkça açıklanması bekleniyor.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.