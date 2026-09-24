Sakarya merkezli operasyonda kod isimleri çözülen üç şüpheli 21 bombalı eylemi engellendi

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takipler sonucu örgüt içindeki kod isimleri tespit edilerek gerçek kimlikler deşifre edildi.

Adreslere yapılan operasyonlar ve gözaltılar:

Ekipler, belirlenen adreslere 14, 18 ve 21 Eylül tarihlerinde Sakarya merkezli olarak İstanbul, Kütahya ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgüt içinde üst düzey ve sorumlu düzeyde hareket ettiği belirlenen M.K.P. ile örgüt mensupları İ.P. ve K.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Planlanan eylemler ve hedefler:

Soruşturma bulgularına göre M.K.P. örgüt içinde sorumlu pozisyonunda olup iş adamları ve esnaflara yönelik tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi eylemleri organize etmekle suçlanıyor. Örgütün 5 ayrı ilde toplam 21 vatandaşa yönelik silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. İ.P. ve K.T. nin bu eylemleri gerçekleştirecek kişiler olduğu belirlendi.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki sorguların ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. M.K.P., İ.P. ve K.T., Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olmak suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KOM ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde planlanan 21 ayrı eylem hayata geçirilmeden engellendi.

İŞ İNSANLARI VE ESNAFLARA YÖNELİK EL BOMBALI VE MOLOTOFLU 21 AYRI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 ÖRGÜT MENSUBU YAKALANDI. KOD İSİMLERİYLE FAALİYET YÜRÜTEN 3 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.