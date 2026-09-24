Kısa ve planlı ziyaret: Netanyahu BM 81. Genel Kurulu için New York'ta

Netanyahu'nun New York programı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler BM 81. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Başbakanlık uçağı, New York'taki Stewart Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Genel Kurul katılımı ve ikili temaslar:

Netanyahu'nun Genel Kurul çerçevesinde bir konuşma yapması planlanıyor. Ayrıca bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor; yetkililer bu görüşmelerin gündeminin ağırlıklı olarak Genel Kurul temaslarıyla uyumlu olacağını belirtiyor.

ABD ziyaretine ilişkin basın notları:

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump ile bir görüşme planlanmıyor. Aynı kaynaklar, Başbakan'ın New York'taki temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceğini bildiriyor; bu durum, resmi programın sınırlı ve hedefe yönelik olduğunu gösteriyor.

Resmi açıklamalarda programın ayrıntıları sınırlı tutulurken, Netanyahu'nun hem Genel Kurul konuşması hem de kısa süreli ikili temaslarla gündemdeki konuları uluslararası platforma taşıması amaçlanıyor. Ziyaretin kısa süreceği yönündeki haberler, temasların yoğun ancak süresel olarak sınırlı kalacağı izlenimini veriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye geldi. İsrail basını, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinin beklenmediğini ve temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceğini bildirdi.