Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

İncirliova’da Gerenkova kavşağında kaza

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Ferdi Altın (46) idaresindeki 09 OG 350 plakalı beton mikseri, Gerenkova kavşağına yaklaşırken sürücünün iddiaya göre kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Mikser, karşı şeride geçerek o yönden gelen iki servis aracına çarptı ve ardından mısır tarlasına uçtu. Kaza sonrasında araçta bulunan Ferdi Altın ile kadın işçileri taşıyan servis aracındaki 9 kişi yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahaleler:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere nakledildi.

Sürücünün durumu ve hastanedeki müdahale:

Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenilen beton mikseri sürücüsü Ferdi Altın'a yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine ilişkin resmi sağlık durumu açıklaması bekleniyor.

KALP KRİZİ GEÇİREN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ