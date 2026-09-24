Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

TEKNOSAB'ta yeni dönemin simgesi: lojistik parkın temeli atıldı

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçirilen yaklaşık 210 milyon dolar büyüklüğündeki TEKNOSAB Lojistik Park projesinin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törenle atıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğündeki proje, Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkezi olarak planlandı ve kent üretim altyapısına yeni bir rekabet avantajı getirmesi bekleniyor.

Törene katılanlar ve TEKNOSAB değerlendirmesi:

Törene eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, milletvekilleri, yerel yönetim temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Tören öncesi sahada inceleme yapan Cevdet Yılmaz, bölgenin yer altı altyapısı, fiber optik ve enerji sistemlerinin bütünleşik planlanmasının kendisini etkilediğini ifade ederek TEKNOSAB'ı "yeni nesil bir OSB" ve "Türkiye Yüzyılı'nın OSB'si" olarak tanımladı.

Projeye ilişkin vizyon ve hedefler:

Cevdet Yılmaz konuşmasında TEKNOSAB'ın ortak akıl ve ortak finansman anlayışıyla gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı ve projenin dijital ile yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüştüğünü belirtti. Bursa'nın yaklaşık 20 milyar dolar ihracat düzeyiyle ülkenin önde gelen ihracatçı şehirlerinden biri olduğunu anımsatan Yılmaz, TEKNOSAB'da halihazırda 30 civarında firmanın üretime başladığını, yatırımların 60 milyar lira ve istihdamın 7 bin 500 kişiye ulaştığını aktardı. Yılmaz, 2026 sonuna kadar üretimdeki firma sayısının 42'ye, toplam yatırımın 100 milyar lira'ya ve istihdamın 9 bin'e çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

Lojistik Park'ın teknik özellikleri ve hedefleri:

Proje, demiryolu, otoyolu ve liman bağlantılarıyla üretim mallarının pazarlara daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşmasını hedefliyor. TEKNOSAB Lojistik Park'ta gümrük sahası, antrepolar, soğuk hava depoları ve akıllı depolama sistemleri yer alacak. Projeyle ilgili öne çıkan teknik veriler arasında 262 bin 600 metrekareyi aşan kiralanabilir alan, 300'den fazla yükleme rampası, 2 bin TIR kapasiteli park alanı ve 12 megavatlık güneş enerjisi sistemi bulunuyor. Parkın ilk etabının 2027'nin son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Finansman modeli ve ticari iş birlikleri:

BTSO tarafından geliştirilen finansman modelinde Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kullanıldı; bu modelle küçük esnaftan KOBİ'ye, sanayiciden büyük ölçekli işletmelere kadar yaklaşık 650 yatırımcı projeye ortak edildi. Fonun ilk yılında Türk lirası bazında yüzde 126, dolar bazında yüzde 86 değer artışı sağlandığı açıklandı. Tören kapsamında ayrıca Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada ve lojistik şirketi HepsiJET ile kiralama protokolü imzalandı; bu, temel atılmadan önce sağlanan önemli bir ticari taahhüt olarak vurgulandı.

Yerel yöneticilerin değerlendirmeleri ve proje vurguları:

Efkan Ala, Bursa'nın hızla uygulamaya geçen güçlü bir iş dünyasına sahip olduğunu söyleyerek BTSO ve yönetimini vizyoner projelerinden dolayı tebrik etti. İbrahim Burkay projeyi Bursa'nın ekonomi tarihinde iz bırakacak nitelikte bir yatırım olarak tarif etti; TEKNOSAB'ın enerji, iletişim ve altyapı planlamasının kentin yüksek teknoloji ve ihracat odaklı dönüşümünün temellerinden biri olduğunu belirtti. Vali Erol Ayyıldız ise projenin Bursa üretimini küresel tedarik zincirlerine bağlayacak bağlantılar açısından kritik olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BTSO'nun TEKNOSAB çevresinde KOBİ OSB, Gıda OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, Serbest Bölge, Teknopark, Defence HUB, Data Center gibi farklı bileşenlerle oluşturduğu ekosistem; üretim, ticaret, teknoloji ve lojistiği aynı merkezde buluşturarak yeni bir kalkınma modeli hedefliyor. Lojistik Park, bu modelin en stratejik halkalarından biri olarak tasarlandı ve Bursa'da üretilen katma değerin dünya pazarlarına ulaşımında hız ve maliyet avantajı sağlaması bekleniyor.

İmzalanan ilk kiralama protokolünün ardından BTSO yetkilileri uluslararası kuruluşlarla görüşmelerin sürdüğünü, Hepsiburada ve HepsiJET ile atılan adımın yeni anlaşmalarla destekleneceğini ifade etti. Projenin sürdürülebilir enerji kullanımı, geniş kapasitesi ve bağlantı avantajları Lojistik Park'ı bölgesel bir merkez haline getirme potansiyeli taşıyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ