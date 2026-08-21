Kocasinan'da Yenişehir kütüphanesi açıldı: eğitimle örülen bir şehir hedefi

Yenişehir (Sinan) Halk Kütüphanesi törenle hizmete girdi

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'ne kazandırılan Yenişehir Halk Kütüphanesi (Sinan Kütüphanesi), TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile çok sayıda protokol üyesinin katıldığı törenle açıldı. Açılışa, Kayseri Valiliği temsilcileri, büyükşehir ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Kayserili katılım gösterdi.

Protokol konuşmaları ve hizmet vurgusu:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar törende, kütüphanelerin belediyeden yoğun talep gören hizmetlerin başında geldiğini belirtti. Çolakbayrakdar, kütüphanelerin gençlerin ders çalışmaları ve zamanlarını verimli geçirmeleri açısından önemli imkânlar sunduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti. Başkan ayrıca ilçede 7 yeni kütüphane kazandırılacağını ve Kocasinan Akademi'ye özellikle hanım vatandaşlardan yoğun talep geldiğini söyledi.

Çolakbayrakdar, kütüphanenin sadece yetişkin ve gençlere değil, aynı zamanda bebek ve çocuklara yönelik hizmetler de sunduğuna dikkat çekti. Bebek Kütüphanesi uygulamasının ailelerin çocuklarına masal okuyabilecekleri özel bir mekân olarak hizmet vereceğini belirtti ve yeni nesil kütüphane anlayışıyla 7'den 70'e herkesin faydalanacağı bir tesis inşa ettiklerini kaydetti.

Kayseri'de okuma kültürünün yaygınlaştırılması:

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler ile hükümet iş birliğinin şehri geliştirdiğini ve Kayseri'nin eğitim, kültür, sanat alanındaki kimliğini güçlendirmek amacıyla kütüphanelerin yaygınlaştırıldığını vurguladı. Büyükkılıç, 'Okuyan ve Okutan Şehir Kayseri' anlayışıyla kütüphanelerin şehrin dört bir yanına ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise kütüphanelerin ziyaretçi verilerini paylaşarak geçmişe dönük bir değerlendirme yaptı: 10-15 yıl önce kütüphanelerde 350-400 bin ziyaretçi varken, pandemi döneminde bu rakam 100 bine düştü; daha sonra belediyelerin gayretiyle kütüphane sayısı 44'e yükseldi ve bugün 2 milyon 192 bin ziyaretçiye ulaşıldığını aktardı. Çopuroğlu, nüfusa göre Kayseri'nin ülke içinde üçüncü sırada olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz de kütüphanelerin şehre kazandırdığı değeri vurgulayarak Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Gençliğe yatırım ve eğitim önceliği:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, törende gençlere yatırım yapmanın toplum, devlet ve aile olarak ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Akar, gençlerin iyi bir eğitim almasının istikbal için şart olduğunu belirterek, dijitalleşen dünyada kütüphanelerin önemini koruduğunu ve bu mekanların her mahalleye yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. 'Gençliğe yatırım yaptıkça istikbalimiz garanti altına alınacaktır' sözleriyle eğitimin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Tören, Başkan Çolakbayrakdar'ın protokole merkez teşkilatını gezdirip bilgi vermesiyle sona erdi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRE KAZANDIRILAN YENİŞEHİR HALK KÜTÜPHANESİ (SİNAN KÜTÜPHANESİ), TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN GÖRKEMLİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. ŞEHRİMİZE HER YAŞ GRUBUNU CEZBEDECEK, FARKLI BİR KÜTÜPHANE KAZANDIRDIKLARINI BELİRTEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, ÖZELLİKLE GELECEĞİN TEMİNATI GENÇLER BAŞTA OLMAK ÜZERE KAYSERİ’DE YAŞAYAN HERKES İÇİN KÜTÜPHANELERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ŞEHİR İNŞA ETTİKLERİNİ VURGULADI.