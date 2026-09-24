Komiser kılığına girip 3 milyon liralık ziynet eşyasını dolandırdılar; iki şüpheli tutuklandı

Antalya'da telefonla komiser kılığına girme dolandırıcılığı:

Antalya'da bir kişi, telefonda kendisini komiser olarak tanıtan şahıs tarafından aranarak adının FETÖ terör örgütüne karıştığı yönünde bilgilendirildi. Arayanların yönlendirmeleri sonucu müşteki N.B., ikametine gelen kişiye 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını elden teslim etti.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüphelilerin evi terk ettikten sonra kullandıkları aracın güzergâhını belirledi. Yapılan takip ve güvenlik önlemleri sonucu, yabancı uyruklu olduğu belirtilen M.A. ve E.N. isimli iki zanlı il dışındaki bir noktada yakalandı.

Emniyetin çalışması ve adli süreç:

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, müştekiye ait olduğu değerlendirilen 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları ile şüphelilere ait cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından her iki şüpheli adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayda kullanılan yöntemin, mağduru telefonla korkutarak yönlendirme esasına dayandığı, emniyetin hızlı çalışması sayesinde şüphelilerin adreslerinin ve araç güzergâhının tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen eşya ve dijital materyaller delil olarak dosyaya eklendi.

ELE GEÇİRİLENLER