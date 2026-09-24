Kovancılar'da balkondaki odunlar alev aldı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Karınca köyünde bir binanın balkonunun altında bulunan odunlar, henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
olayın gelişimi:
Balkonun altında depolanan odunların tutuşmasıyla başlayan alevler, çevrede endişeye neden oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.
müdahale ve son durum:
Sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
ELAZIĞ’DA BİR BALKONUN ALTINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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