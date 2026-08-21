Küçük artış, büyük ayrıntı: 2026'da ilk 7 ayda kurulan şirketler yüzde 7,4 yükseldi

TOBB verileri: kurulan ve kapanan şirketlerde yılın ilk 7 ayı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Temmuz ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, 2026'nın ilk yedi ayında kurulan şirketlerde bir artış olduğunu gösterdi. Buna göre yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı %7,4 yükselirken, kurulan kooperatif sayısı %20,1 azaldı ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,1 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı %2,5 azalırken, kapanan kooperatifler %8,5 geriledi; kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %9,1 yükseldi.

Aylık ve yıllık değişimler:

Temmuz 2026, Temmuz 2025 ile karşılaştırıldığında kurulan şirket sayısında %2,5 düşüş görüldü; kurulan kooperatifler %35,4 ve kurulan gerçek kişi ticari işletmeleri %11,5 azaldı. Kapananlarda yıllık bazda şirketler %7,5, kooperatifler %5,3 ve gerçek kişi ticari işletmeleri %6,6 oranında azalma kaydetti. Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı %1, kurulan kooperatif sayısı %50 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,6 geriledi. Aynı karşılaştırmada kapanan şirket sayısında %18,4 düşüş, kapanan kooperatiflerde %21,3 azalma; kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise %16,6 artış oldu.

Sektör dağılımı, sermaye yapısı ve yabancı ortaklıklar:

Yılın ilk 7 ayında toplam 67.518 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 60.030 limited şirket, toplam sermayenin %68,7’sini oluştururken, 6.570 anonim şirketin payı %31,3 oldu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi bir önceki aya göre %41,2 azaldı.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin sektör dağılımında en fazla kuruluş 3.348 ile toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşti; bunu 1.311 kuruluşla inşaat ve 1.169 kuruluşla imalat izledi. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise 667 kuruluşla inşaat ilk sıradaydı, ardından 369 toptan ve perakende ticaret, 103 imalat geldi.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin sektör dağılımında da toptan ve perakende ticaret 934 kuruluşla ilk sırada yer aldı; bunu 386 ile imalat ve 223 ile inşaat sektörü izledi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise toptan ve perakende ticaret 491, inşaat 245, imalat 130 kuruluşla öne çıktı.

Temmuz 2026'da 102 kooperatif kuruldu; bunlardan 57'si konut yapı kooperatifi, 20'si işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kayıtlara geçti. Aynı ayda 919 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu; bunların 393'ü Suriye, 126'sı Türkiye, 58'i İran ortaklı olarak faaliyete geçti. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 77'si anonim, 842'si limited şirket olup, bu şirketlerde yabancı sermaye payı %60,1 olarak gerçekleşti.

Yıl boyunca kurulan şirketlerin faaliyet alanlarında öne çıkanlar arasında 1.114 şirketle uzmanlaşmamış toptan ticaret, 502 şirketle ikamet amaçlı ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşası, 327 şirketle uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmetleri yer aldı.

TOBB, TEMMUZ AYINA İLİŞKİN KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ'Nİ AÇIKLADI.