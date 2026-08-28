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Ladik’te güneşle tarım birlikteliği: agrivoltaikte hasat başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Ladik Büyükalan GES sahasındaki agrivoltaik projede adaçayı ikinci, kekik ise ilk hasatta toplandı; kurutma ve paketlemeye kadın üreticiler katılıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ladik’te güneşle tarım birlikteliği: agrivoltaikte hasat başladı

Ladik’te güneşten enerji, topraktan bereket

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesinde kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sahasında yürütülen "Güneşten Enerji, Topraktan Bereket-Agrivoltaik Tarım Projesi" kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerde hasat dönemi başladı. Proje, güneş panellerinin altındaki alanları tarımsal üretime kazandırarak aynı araziden hem enerji hem de ürün elde edilmesini sağlıyor.

üretim ve hasat:

Proje, toplam 60 hektarlık GES sahasının tarıma elverişli 16,5 hektarlık bölümünde yürütülüyor. Bu alanda oluşturulan bin 685 metrekarelik deneme parselinde, toplam 3 bin 800 tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu: bin 400 lavanta, 900 tıbbi adaçayı, bin kekik ve 500 tıbbi nane. Hasatlarla birlikte adaçayında ikinci, kekikte ise ilk hasat gerçekleştiriliyor.

Hasat çalışmalarına kooperatif üyesi kadın üreticiler de aktif şekilde katılıyor. Toplanan ürünlerin kurutma ve paketleme işlemlerinin de kadınlar tarafından yapılması planlanıyor; bu yaklaşım, tarımın yanı sıra üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinde kadınların rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

yaygınlaştırma ve katma değer hedefleri:

Projede amaçlanan uygulama kolaylığı ve düşük su tüketimi sayesinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı alternatif üretim modelleri sunuluyor. Başarı sağlanması halinde, uygulamanın GES sahasının kalan 165 dekarlık bölümüne yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, ürünlerin işlenerek daha yüksek katma değerle değerlendirilmesi amacıyla distilasyon altyapısı kurma planı bulunuyor; bu adım, üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin değer zincirinde yer almasını kolaylaştıracak.

Proje, güneş enerjisi üretimiyle tarımsal faaliyetleri aynı alanda birleştirerek arazi kullanımını verimli hale getirmeyi, yerel ekonomiye katkı sağlamayı ve özellikle kadın üreticilerin ekonomiye katılımını artırmayı amaçlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN LADİK İLÇESİ BÜYÜKALAN MAHALLESİ’NDE KURULAN GÜNEŞ...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN LADİK İLÇESİ BÜYÜKALAN MAHALLESİ’NDE KURULAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) SAHASINDA HAYATA GEÇİRİLEN “GÜNEŞTEN ENERJİ, TOPRAKTAN BEREKET-AGRİVOLTAİK TARIM PROJESİ” KAPSAMINDA YETİŞTİRİLEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI. GÜNEŞ PANELLERİNİN ALTINDAKİ ALANLARIN TARIMSAL ÜRETİME KAZANDIRILDIĞI PROJEDE ADAÇAYINDA İKİNCİ, KEKİKTE İSE İLK HASAT GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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