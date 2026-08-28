Bursa büyürken enerji önceliği öne çıktı

Enerji gündemi BTSO meclisinde masaya yatırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar BTSO Ağustos ayı meclis toplantısına katılarak, küresel piyasalardaki gelişmelerden Türkiye'nin enerji politikalarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, milletvekilleri ve çok sayıda yönetici de katıldı.

bursa'nın artan enerjisi ve sanayiye etkisi:

Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebinin son 24 yılda yaklaşık 3 kat arttığını, Bursa’da ise talebin 5 kat yükseldiğini vurgulayarak, şehrin üretim gücünün ülke ekonomisinin itici unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bakan, "Bursa, Türkiye’nin büyümesinin daha ötesinde büyüyen, bundan sonraki süreçte de bu ortaya konan vizyonu gerçekleştirmek için daha çok enerjiye ihtiyaç duyacak bir şehir" ifadelerini kullandı.

Artan talep ışığında enerji arz güvenliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Bayraktar, tüm ülkelerin enerjiyi ucuz ve kesintisiz temin etme mücadelesi içinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin bugün kullandığı her 3 birim enerjinin 2’sini ithal ettiğini kaydeden Bakan, enerjide dışa bağımlılığın cari açık üzerinde önemli etkisi bulunduğunu, bu bağımlılığın azaltılmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

yerli üretim, nükleer ve Kızılelma hedefi:

Bayraktar, Türkiye’nin 70 yıllık nükleer hayalinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçeğe dönüştüğünü belirtti ve önümüzdeki aylarda Türkiye'nin nükleer enerjiden elektrik üreten ülkeler ligine gireceğini söyledi. Akkuyu projesinde Bursa sanayisinin de ekipman tedarikleriyle rol üstlendiğini, inşaat ve üretimle birlikte yerlilik oranının %50-55 seviyelerine ulaştığını aktardı.

Enerji dönüşümünün yalnızca kaynakların yerlileştirilmesiyle sınırlı kalmaması, enerji ekipmanlarının da Türkiye'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Bunu azaltacağız ve inşallah Türkiye’yi hem madenlerde hem de enerjide net ihracatçı bir ülke... Bizim Kızılelma’mız bu" sözleriyle hedeflerini özetledi.

Bakan ayrıca petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin, maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının ülke hedefleri arasında olduğunu belirtti.

btsa’dan sanayi beklentileri ve dijital dönüşüm:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise dünyada teknolojik dönüşümün enerjiyi tüm ekonomik aktörlerin ana gündemine taşıdığını söyleyerek, enerji altyapısının güçlü ve kesintisiz olmasının üretimden lojistiğe kadar tüm sektörler için hayati olduğunu vurguladı. Burkay, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin enerji tedarikindeki darboğazların üretim ve ticareti nasıl etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.

Sanayinin temel beklentisinin kesintisiz, kaliteli, sürdürülebilir ve öngörülebilir maliyetlerle enerji temini olduğunu ifade eden Burkay, lisanssız elektrik üretiminde saatlik mahsuplaşma uygulamasının sanayinin ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca OSB dışındaki öz tüketim yatırımlarına yönelik mevzuat esnekliği talep edildiğini aktardı.

BTSO'nun dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Burkay, dört yıldır süren proje kapsamında hayata geçirilen BTSO KOBİ Diyalog uygulamasının 60 bin üyeyi kapsayacağını, Meclis ve Komite Bilgi Sisteminin dijital ortamda tüm üyelere açılacağını belirtti. Bu platformla üyelerin komite karar süreçlerine doğrudan katkı sunabileceği, ortak satın alma, kapasite paylaşımı ve firma içi ticaret imkanlarının ilerleyen aşamalarda hayata geçirileceği ifade edildi.

TEKNOSAB, KOBİ OSB ve yerel yatırımların önemi:

Burkay, TEKNOSAB'ı bölgenin yeni nesil üretim merkezi olarak sundu: yüksek teknoloji, lojistik bağlantılar, yenilenebilir enerji altyapısı ve fiber optik gibi unsurların bu vizyonun temelini oluşturduğunu belirtti. TEKNOSAB merkezli dönüşümün yeni halkası olarak geliştirilen KOBİ OSB projesine gelen yoğun ilgiye işaret eden Burkay, projenin duyurusunun üzerinden iki hafta geçmeden 2 bin 500'ün üzerinde başvuru aldıklarını söyledi.

Burkay ayrıca oda organ seçimlerinin 1 Ekim 2026 tarihinde yapılacağını açıklayarak, seçim gününün Bursa iş dünyasının ortak geleceğine sahip çıkma günü olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından iş dünyası temsilcileri Bakan Bayraktar’a sektörlere özgü talep ve önerilerini iletti. Program, hediye takdimiyle sona erdi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TÜRKİYE’NİN ENERJİ TALEBİNİN SON 24 YILDA YAKLAŞIK 3 KAT ARTARKEN, BURSA’DA TALEBİN 5 KAT ARTTIĞINI SÖYLEDİ. BURSA’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNİN İTİCİ GÜCÜ OLDUĞUNU VURGULAYAN BAKAN BAYRAKTAR, "BURSA, TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNİN DAHA ÖTESİNDE BÜYÜYEN, BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE BU ORTAYA KONAN VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DAHA ÇOK ENERJİYE İHTİYAÇ DUYACAK BİR ŞEHİR" DEDİ.