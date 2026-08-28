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Sakarya'da 30 ağustos'ta ADARAY, Metrobüs ve otobüsler gün boyu ücretsiz

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleri gün boyu ücretsiz olacak; Ulaşım Dairesi uygulamayı duyurdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sakarya'da 30 ağustos'ta ADARAY, Metrobüs ve otobüsler gün boyu ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Ağustos'ta ücretsiz toplu ulaşım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kent içi toplu taşımayı gün boyunca ücretsiz hale getirme kararı aldı. Uygulama kapsamında ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleri tüm gün yolculara ücret alınmadan hizmet verecek.

kararın içeriği ve yetkili açıklaması:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunun hemşehrilerle birlikte yaşanacağı belirtilerek uygulamanın bayram günü boyunca geçerli olacağı ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların söz konusu toplu taşıma araçlarını herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceği vurgulandı.

vatandaşlara çağrı ve kutlama:

Belediye yetkilileri, ücretsiz ulaşım uygulamasının vatandaşların tören ve kutlamalara erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Yapılan duyuruda ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tüm hemşehrilere iyi dilekler iletildi.

SAKARYA&#039;DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ŞEHİRDEKİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ GÜN BOYUNCA...

SAKARYA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ŞEHİRDEKİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİNİ DUYRULDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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