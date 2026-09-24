Loca Fight Club 2026'da 75 kilogramda 8'li turnuva ve 1 milyon 250 bin TL ödül

basın toplantısı ve etkinlik bilgileri:

Basın toplantısında organizasyonun ayrıntıları paylaşıldı. Kürşat Şahin tarafından düzenlenen Loca Fight Club 2026, 26 Eylül Cumartesi günü İstanbul Ora Arena'da gerçekleştirilecek. Gece, özellikle 75 kilogram kategorisinde düzenlenecek olan sekizli turnuvayla öne çıkacak.

turnuva formatı ve ödül:

Turnuva, sekiz sporcunun katılacağı eleme sistemiyle yürütülecek. Yarışmacılar çeyrek final, yarı final ve final maçlarını aynı gece içinde arka arkaya çıkararak şampiyonluk için mücadele edecek; bu rotayı tamamlayan sporcu 1 milyon 250 bin TL ödülün sahibi olacak. Organizasyon, bu yapının atletler üzerinde yaratacağı fiziksel ve zihinsel baskıya dikkat çekti.

Basın toplantısında, müsabakaların sık aralıklarla yapılması nedeniyle performans yönetimi, toparlanma süreçleri ve sakatlık riskine karşı uygulanan önlemlerden bahsedildi.

onur konuğu ve uluslararası hedef:

Dünya kick boksunun tanınmış isimlerinden Bahram Rajabzadeh, organizasyonun onur konuğu olarak İstanbul'da bulunacak. Loca Fight Club 2026'ya dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı belirtildi ve etkinliğin hedefi uluslararası düzeyde dikkate değer bir platform haline gelmek olarak açıklandı.

Gecenin sportif kalitesi, şampiyonun ortaya koyacağı performans ve organizasyonun uluslararası yankısı, Loca Fight Club'ın gelecekteki prestiji açısından belirleyici olacak.

Türkiye'nin önemli kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin tarafından düzenlenen Loca Fight Club 2026, gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. Organizasyon, 26 Eylül Cumartesi günü İstanbul Ora Arena'da düzenlenecek.