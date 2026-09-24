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cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen tatbikat, rehin alma ve yangın senaryolarıyla ekiplerin koordinasyon ve müdahale yeteneklerini sınadı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

müdahale senaryoları ve tatbikatın kapsamı:

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, muhtemel olağanüstü durumlara karşı gerçeğe yakın koşullarda Olağanüstü Hal Planlı Tatbikatı gerçekleştirildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde düzenlenen uygulama, kurum içi güvenlik ihlalleri ve acil durumlara hazırlığın ölçülmesi amacıyla senaryo esaslı yürütüldü.

Tatbikat kapsamında kurgu gereği meydana gelen rehin alma ve yangın olaylarına yönelik müdahaleler icra edildi; ekipler senaryoya uygun görev dağılımı ile sahada koordineli hareket ederek planlanan operasyonları hayata geçirdi. Gerçeğe yakın şartlarda yapılan uygulamalar, personelin reflekslerini ve olay yönetimindeki karar alma süreçlerini test etti.

katılımcı kurumlar ve görev dağılımı:

Tatbikatta Ceza İnfaz Kurumu amir ve personelinin yanı sıra Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli, Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlığı personeli, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Doğugaz ve Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri görev aldı. Bu çok kurumsal katılım, iletişim ve lojistik zincirinin sınanmasını sağladı.

değerlendirme ve çıkarımlar:

Tatbikat, ekiplerin koordinasyon kabiliyetlerinin ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı. Yapılan uygulamalı senaryolar, iletişim hattının güçlendirilmesi, görevli personelin senaryo bazlı eğitimlerinin devam ettirilmesi ve acil müdahale protokollerinin güncellenmesi gerekliliğine işaret etti. Kurum yetkilileri, planlı tatbikatların benzer olaylara hazırlık açısından önemine vurgu yaptı.

MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA, OLASI OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA KARŞI GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE...

MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA, OLASI OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA KARŞI GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE "OLAĞANÜSTÜ HAL PLANLI TATBİKATI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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